‘La Granja VIP’: ¿Quién fue el cuarto eliminado de la segunda temporada?.

Durante este 4 de octubre de 2026, tuvo lugar el cuarto proceso de eliminación de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’. La decisión quedó en manos del público, que a través de sus votaciones decidió elegir al participante que abandonaría el reality show durante este día.

Fue este domingo que durante el proceso de votación se eligió a la cuarta participante que abandonó el reality show y que ya no podrá buscar obtener la victoria dentro del programa. El mismo público decidió dar por concluida la participación de la cantante e intérprete de rock.

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¿Quién fue la cuarta eliminada de ‘La Granja VIP’?

El público decidió durante este domingo 4 de octubre que el participante que abandonaría el show sería Kenny Avilés, vocalista y líder de la agrupación ‘Kenny y los Eléctricos’. Siendo la participante que fue obligada a dejar la segunda temporada de ‘La Granja VIP’; y ser la cuarta eliminada.

La cantante permaneció en la recta final de la votación junto a Azalia Ojeda, quien logró mantenerse en el programa tras recibir un mayor apoyo por parte de la audiencia. Durante el proceso de salvación de la noche, otros participantes en riesgo como Rafa Mercadante también consiguieron asegurar su permanencia una semana más.

Al confirmarse su expulsión de la competencia, Kenny Avilés agradeció la oportunidad y la experiencia vivida dentro del programa. Con su salida, se suma a la lista de participantes que han abandonado esta temporada, entre los que se encuentran La Coreañera, María Karunna y Carlos Trejo.

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