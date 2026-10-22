La Granja VIP: Señalan a Manelyk de maltratar a 'Tlacoyo' y los fans piden castigo

La polémica sigue creciendo dentro de La Granja VIP, ahora todo gira alrededor de Manelyk, pues en redes sociales ha comenzado a circular un video en donde la influencer supuestamente agrede al perrito del reality, llamado ‘Tlacoyo’.

Por medio de varios videos que están publicados en TikTok, se puede ver al perrito en el granero, donde estaba oliendo las cosas que estaban junto a una de las camas, cuando se escucha de fondo una voz que dice: “no se vaya a subir a las camas, ¡pinche perro!”.

Noticia Destacada La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la séptima semana?

Manelyk es señalada de un supuesto maltrato a ‘Tlacoyo’

Los fans en redes sociales, han afirmado que la voz es de Manelyk, quien esta semana se encuentra dentro del equipo de los peones. Tras los hechos que se han viralizado, los seguidores de La Granja VIP, han pedido una sanción ejemplar para la influencer.

Noticia Destacada La Granja VIP 2026: ¿Quiénes serán los nominados hoy 21 de octubre?

El video fue difundido en la cuenta de TikTok de (@isabel.roman2), en donde colocó el siguiente mensaje: “Dejen olvidado a ‘Tlacoyo’ y escuchen lo que dice Manelyk”.

Hasta el momento, la producción de La Granja VIP, no ha hecho un pronunciamiento oficial, por lo que se espera que en la noche, Adal Ramones comente algo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal