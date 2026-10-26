‘La Granja VIP’: ¿Quién es el nominado de hoy y quién es el nuevo capataz?

La segunda temporada de ‘La Granja VIP’ ha llegado a su semana 8, y con esto se ha dado a conocer al primer nominado que podrá salir del reality show en la próxima gala de eliminación. Aunado a esto; tuvo lugar la prueba para definir al nuevo capataz de esta semana.

Con la revelación del primer nominado, la tabla de eliminación comenzará a tomar forma conforme avance la semana, esto permitirá al público tener la oportunidad de elegir al participante que deberá abandonar el programa, además de conocer al capataz que gozará de inmunidad durante esta semana.

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¿Quién es el capaz de la semana 8 de ‘La Granja VIP’?

La Prueba del Capataz es uno de los momentos de más tensión dentro del reality, esto se debe a que todos los competidores desean dicha posición pues, aunque deben enfrentar responsabilidades; quién gana este puesto tiene inmunidad por lo que no podrá ser parte de la gala de eliminación.

Para esta semana, fue Daniela Alexis "Bebeshita" quién ganó el puesto, siendo la primera mujer del reality con este título. Este puesto le permite a la participante una serie de privilegios, además de ser la líder dentro de ‘La Granja VIP’ durante la semana actual.

¿Quién es el primer nominado de la semana 8 del show?

Fue durante este lunes que se dio a conocer la nominación de Azalia Ojeda, quién fue la séptima eliminada de la segunda temporada. La participante eligió a Rafael Marcadente como el primer nombre dentro de la tabla de eliminación para la actual semana, y quitándole la oportunidad de acceder al puesto de capataz.

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