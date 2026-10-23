La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al séptimo eliminado, hoy 23 de octubre

Las cosas están muy complicadas dentro de La Granja VIP, donde las rivalidades cada día son más intensas. Todo eso mientras que Fernando Lozada, fue el ganador de la Salvación.

El conductor de televisión va a tener que tomar una complicada decisión, luego de ganar la Salvación, tendrán que traicionar a uno de los nominados que están en la placa.

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¿Quiénes están nominados en La Granja VIP?

Dentro de la placa de nominados están Azalia, ‘Mono’ Osuna, Rafa Mercadante y Manelyk González, quienes desde que comenzaron a estar en riesgo, han ido acumulando votos de los fans para seguir una semana más en la competencia.

¿Cómo van las votaciones en La Granja VIP?

Los fans van a decidir al séptimo eliminado de la competencia, por lo que las votaciones van a estar abiertas hasta el domingo 25 de octubre, aunque los seguidores del reality ya tienen a sus preferidos bien definidos.

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Para conocer esas preferencias, el sitio ‘Vaya Vaya’ sacó una encuesta, donde los fans van marcando a sus preferidos para seguir una semana más dentro de La Granja VIP, aunque no es una representación oficial de los votos.

Hasta el momento, el que tiene más votos es Rafa Mercadante, quien es seguido por Manelyk, quienes se mantienen entre los preferidos de los fans para seguir en el reality. Así van los porcentajes de todos los nominados:

Rafa Mercadante 43%

Manelyk 27%

Mono Osuna 12%

Azalia 6%

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