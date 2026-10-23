La Granja VIP: Filtran video del fuerte insulto de Azalia a Rafa Mercadante, va a ser expulsada

Todo parece indicar que las cosas en La Granja VIP, se han puesto muy tensas, pues en esta ocasión Azalia es señalada por los seguidores del reality de una fuerte agresión en contra de Rafael Mercadante.

De acuerdo con lo que se ha comentado en las redes sociales, muchos han pedido que Azalia quede expulsada del programa, ya que arremetió en contra de las hijas menores del conductor.

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¿Qué ha pasado entre Azalia y Rafa Mercadante?

Recordemos que el día de ayer, durante el Duelo de la Salvación los ánimos se encendieron, cuando “La Bebeshita” colocó tierra en el recipiente de Rafa Mercadante, afirmando que es “grosero con las mujeres”, afirmando que había sido testigo de los insultos a Azalia.

Sin embargo, mucho se ha mencionado sobre el trasfondo de esta problemática, los fans afirman que Rafa no dijo groserías, sino que Azalia comenzó todo e insulto a las hijas menores de Mercadante, así lo reveló el conductor a su equipo.

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“Nada más le hice así (presumió la medalla por el reconocimiento). Volteé y ‘La negra’ me dijo ‘tú, vas a chi…’ y le dije ‘ok, gracias’. Después me hizo así (insulto con una mano), le dije ‘siéntate ahí’ y me dijo ‘aquí es donde se van a sentar tus hijas’”.

Esto causó gran molestia entre el participante y aseguró que ella cruzó el límite:

“Tengo dos menores de edad y el que se expresen así de una menor de edad, no tiene nombre”.

Así fue el segundo enfrentamiento entre Rafa Mercadante y Azalia

Las cosas no acabaron en ese momento, ya que volvieron a tener una pelea durante la cena, aunque se menciona que la producción quitó las cámaras para censurar la discusión. Ante esto, aseguran que Azalia le dio una cachetada a su compañero.

Por su parte, el creador de contenido Makito Makito habló de la polémica:

Ayer hubo de todo, Azalia "agredió" a Rafa Mercadante #LaGranjaVIP https://t.co/psz4p2vLmd — El Gallo Gamer (@ElGalloGamingMx) October 23, 2026

“Algo acaba de pasar en ‘La Granja VIP’, algo súper fuerte, súper grave, porque lo estuvieron censure y censure desde que prácticamente se acabó la gala. Estaban platicando de todo este rollo que se formó entre Rafa y Azalia (...) porque ponían el promo, cortaban el video. Empezaron a dar señales de que los están censurando, los están regañando. Ivonne (Montero) alcanzó a decir que se amenazaron gravísimo. Hay gente que dice que incluso se llegaron a golpear, pero no hay pruebas de esto”.

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