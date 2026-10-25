‘La Granja VIP’: Este participante fue el séptimo eliminado de la segunda temporada

Durante este domingo 25 de octubre tuvo lugar la séptima gala de eliminación de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’. Fue en este espacio que se eligió al participante que tendría que abandonar el programa, siendo el público el encargado de seleccionar al participante que quedaría fuera.

La tabla definitiva de nominados para esta eliminación incluyó a Azalia Ojeda, Rafael Mercadante, Manelyk González, Natalia Alcocer y Kunno. Fue entre estos participantes que el público seleccionó al integrante que debería abandonar el reality show y perder la oportunidad de ganar el premio.

Noticia Destacada La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al séptimo eliminado tras la Asamblea de Nominación

¿Quién fue el eliminado de hoy 25 de octubre de ‘La Granja VIP’?

Azalia Ojeda, conocida popularmente como 'La Negra', quedó fuera de ‘La Granja VIP’ tras no conseguir los votos suficientes del público para asegurar su continuidad dentro del reality show. Su salida marca la conclusión de una de las participaciones más controvertidas de la temporada.

La estancia de Azalia se vio seriamente afectada durante la semana previa debido a una intensa sanción disciplinaria dentro del concurso. Tras sostener un acalorado enfrentamiento verbal con su compañero Rafael Mercadante, en el cual hizo comentarios ofensivos hacia las hijas menores del conductor.

Tras estos comentarios, la producción determinó sancionarla y mandarla directamente a la lista de nominados sin derecho a disputar las dinámicas de salvación. En días anteriores, Azalia ya había manifestado su descontento y deseo de abandonar el programa; finalmente, la votación popular confirmó su salida definitiva del certamen.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal