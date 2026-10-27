‘La Granja VIP’: Ivonne Montero gana el Duelo de Nominación 

Este martes tuvo lugar el Duelo de Nominación de la semana 8 de ‘La Granja VIP’, espacio en donde se enfrentaron Ivonne Montero y Niurka en un circuito que fue seleccionado por el público y otro por el capataz. En el duelo una de las dos se podría salvar de la nominación de la semana, mientras que la perdedora iría a la tabla de nominación.

Fue Daniela "Bebeshita", quien es la capataz de la semana 8 del reality show, la encargada de elegir a estos dos participantes para enfrentarse en la prueba. Tras completar el circuito, fue Montero la ganadora y así asegurando una semana más su estancia dentro del famoso programa.

Sin embargo; aunque Ivonne Montero logró ganar el duelo, su posición dentro del programa podría cambiar durante La Asamblea del miércoles, es en este espacio en donde los Granjeros se encargaran de nominar a uno de los participantes para ingresar a la Tabla de Nominados.

¿Quiénes son los nominados de la semana 8 de ‘La Granja VIP’?

Con la victoria de Ivonne en el Duelo de Nominación, Niurka se suma a la fila de nominados de la semana 8 de ‘La Granja VIP’. Siendo hasta este martes 27 de octubre un total de tres participantes que se encuentran en peligro de abandonar el show estos son: Rafael Mercadante, Natalia Alcocer y Niurka Marcos.

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