Fuertes lluvias inundan calles de la alcaldía Benito Juárez.

Una intensa tromba registrada durante la noche de este martes 27 de octubre de 2026 provocó severas inundaciones, anegaciones e importantes colapsos viales en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (CDMX). Debido a esto, autoridades capitalinas activaron una alerta.

Ante el impacto del fenómeno pluvial y la acumulación imprevista de agua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México escaló los protocolos de emergencia y activó la Alerta Púrpura para la demarcación, el máximo nivel de riesgo meteorológico en la capital.

La intensa tormenta que ha azotado a la CDMX esta noche de martes provoca tráfico pesado por calles encharcadas, colapsa los servicios de transporte público e inunda casas y edificios. ⛈️🚨 Vecinos de la alcaldía Benito Juárez reportan afectaciones en hogares y negocios. https://t.co/Vn16jOddBc — Pedro Márquez (@PedroMarquezRos) October 28, 2026

De acuerdo con el monitoreo pluvial de las autoridades, el volumen de precipitación sobre el territorio de Benito Juárez superó los 70 milímetros por metro cuadrado. El extraordinario flujo pluvial, acompañado en diversos puntos de descarga eléctrica y ráfagas de viento, rebasó rápidamente la capacidad operativa de la red de drenaje.

Entre los cruces viales y sectores con mayores afectaciones e inundaciones registradas destacan:

Avenida Patriotismo y Tintoreto (Colonia Nonoalco)

Torres Adalid y Avenida Coyoacán (Colonia Del Valle Norte)

Félix Cuevas y Nicolás San Juan (Colonia Del Valle Sur)

Insurgentes Sur y Parroquia (Colonia Insurgentes Mixcoac)

Anillo Periférico y Avenida San Antonio

Calle Casas Grandes (Colonia Narvarte)

🟣 | Se activa #AlertaPúrpura en la Alcaldía Benito Juárez. 🟠 | Se actualiza #AlertaNaranja en la Ciudad de México. 🟡 | Se actualiza #AlertaAmarilla en la Ciudad de México. Para más información consulta las redes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Mantente al tanto de las últimas actualizaciones, ante una emergencia recuerda que puedes llamar al #911. ☎️ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 28, 2026

Elementos del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y brigadas de Protección Civil desplegaron operativos de emergencia para el desazolve prioritario de coladeras y el auxilio de automovilistas que quedaron varados por las corrientes de agua.

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