Revelan la verdadera salida de Azalia en La Granja VIP

El pasado domingo 25 de octubre, se llevó a cabo una eliminación más dentro de La Granja VIP, en donde las emociones estuvieron muy intensas, pues los dos grupos que se han formado entre los participantes están dispuestos a dar todo por seguir en la competencia.

Sin embargo, días atrás una fuerte discusión entre Azalia y Rafa Mercadante pondría la atención en estos participantes, pues ha generado un sin fin de opiniones por todo lo que se ha mencionado, que terminó con la salida de la influencer.

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¿Por qué salió Azalia de La Granja VIP?

Es muy cierto que Azalia, era considerada una de las mujeres más fuertes dentro del reality, incluso algunos aseguraban que podría convertirse en una de las finalistas. Ante toda esta ola de comentarios que se generó, Adal Ramones, quien es conductor del reality, otorgó una entrevista al programa de espectáculos ‘Ventaneando’ y reveló la verdad sobre la salida de la participante.

De acuerdo con sus palabras, aseguró que la salida de la famosa fue por el conflicto que tuvo con Rafa Mercadante.

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"Creo que jugó muy bien, pero tal vez el público dijo 'ese tipo de cosas no' (su pelea con Rafa Mercadante). Yo creí que iba a ofrecer una disculpa"

Y mencionó que la estrategia de Azalia era poner las cosas de cabeza.

"Su estrategia era hacer arder La Granja VIP"

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