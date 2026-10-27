‘La Granja VIP’: Estos son los participantes que se van al Duelo de Nominación 

El Duelo de Nominación de la semana 8 de ‘La Granja VIP’ dará comienzo, dos participantes se enfrentarán en un reto con la finalidad de poder salvarse de la Tabla de Nominación, espacio en donde el público podrá votar para elegir al participante que saldrá del programa.

Como cada duelo, fue el capataz quién eligió dos participantes de la granja para batirse en duelo, sin importar el rol que estén cumpliendo. Estos dos se enfrentan cara a cara en un circuito en donde el ganador quedará protegido y totalmente fuera de riesgo de nominación, sin salir del show.

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¿Quiénes participarán en el Duelo de Nominación de este martes?

Durante este martes 27 de octubre de 2026, fue Daniela “La Bebeshita” Alexis quién ganó el título de Capataz tras ganar la prueba del lunes, marcando un hito en la temporada al ser la primera mujer en conseguir la capatacía. Siendo la líder del reality show la encargada de elegir a los dos participantes a competir.

Para este Duelo de Nominación, fueron elegidas Niurka Marcos e Ivonne Montero como las participantes que se enfrentarán camara a cara para poder salvarse de la Tabla de Nominados, el perdedor podría ser votado el domingo y dejar el show, mientras el ganador podrá estar una semana más dentro del programa.

Ambas figuras han tenido roses, en las galas de nominación, las dos participantes han tomado caminos opuestos, chocando por alianzas con otros participantes como Manelyk y Azalia, lo que ha puesto en tensión su permanencia y el futuro de sus estrategias en el programa.

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