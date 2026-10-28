Producción vs público: Pruebas que confirmarían el fraude en ‘La Granja VIP’

Los señalamientos de fraude por parte del público contra la producción de ‘La Granja VIP’ han surgido principalmente a raíz de irregularidades visibles en pruebas clave, inconsistencias en las votaciones y sospechas de favoritismo hacia algunos participantes del reality show.
Gran parte de los televidentes han usado las redes sociales con el objetivo de expresar sus incomodidades, además de compartir las pruebas de que la producción tendría favoritos hacia el equipo de “La Resistencia”, conformado por Manelyk González, Daniela Alexis "La Bebeshita", Kunno y Mario "Mono" Osuna.
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Pruebas que confirmarían fraude en ‘La Granja VIP’
El detonante más fuerte ocurrió a mediados de octubre de 2026 durante el Juego de Salvación. Espectadores viralizaron un fragmento en cámara lenta asegurando que no se apreciaba de forma clara el momento en que salía la última pieza del costal para completar el reto. Muchos acusaron a la producción de colocar previamente la pieza para Azalia.
La producción sancionó a Pimpinela Escarlata mandándola a nominación directa sin derecho a salvación debido a comentarios de violencia verbal. Si bien parte del público apoyó la medida, otros televidentes cuestionaron por qué conductas agresivas o discusiones subidas de tono de otros concursantes han sido pasadas por alto.
Otra situación que ha llamado la atención fue la introducción de mecánicas especiales como el poder del Huevo Dorado los pases de "traición" directos, es interpretada por un sector del público como una herramienta de la producción para alterar artificialmente la placa de nominados y proteger a participantes clave para el rating.