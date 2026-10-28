Producción vs público: Pruebas que confirmarían el fraude en ‘La Granja VIP’

Los señalamientos de fraude por parte del público contra la producción de ‘La Granja VIP’ han surgido principalmente a raíz de irregularidades visibles en pruebas clave, inconsistencias en las votaciones y sospechas de favoritismo hacia algunos participantes del reality show.

Gran parte de los televidentes han usado las redes sociales con el objetivo de expresar sus incomodidades, además de compartir las pruebas de que la producción tendría favoritos hacia el equipo de “La Resistencia”, conformado por Manelyk González, Daniela Alexis "La Bebeshita", Kunno y Mario "Mono" Osuna.

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Pruebas que confirmarían fraude en ‘La Granja VIP’

El detonante más fuerte ocurrió a mediados de octubre de 2026 durante el Juego de Salvación. Espectadores viralizaron un fragmento en cámara lenta asegurando que no se apreciaba de forma clara el momento en que salía la última pieza del costal para completar el reto. Muchos acusaron a la producción de colocar previamente la pieza para Azalia.

¡EL FRAUDE MÁS DESCARADO DE LA GRANJA VIP! REVISÉ CUADRO POR CUADRO EL VIDEO Y LA PIEZA DE AZALIA NUNCA CAYÓ DEL COSTAL 🤬🎥👇 Me puse a analizar este video métrica a métrica, fotograma por fotograma, y las cámaras dejan al descubierto la trampa más cínica en el juego de #LaGranjaSalvación. A mí nadie me lo cuenta, aquí están los segundos exactos para que lo comprueben ustedes mismos: Segundo 00:13 a 00:14: Azalia apenas logra abrir un hueco diminuto en la boca del costal rojo; ni siquiera mete la mano ni se asoma para buscar nada. Segundo 00:15 (LA PRUEBA DEL FRAUDE): Voltea el costal rojo menos de un segundo sobre la cubeta metálica y ÚNICAMENTE CAE UN PUÑITO DE PAJA SUELTA. En ningún fotograma cae una pieza sólida, gruesa ni pesada desde la bolsa. Segundo 00:16 a 00:17: Mientras sacude y avienta el costal vacío hacia afuera de la cubeta (sobre la caja rosa), su otra mano ya va directo al fondo del bote metálico. Segundo 00:18 a 00:19: ¡Por arte de magia saca el trébol gris directamente desde el fondo de la cubeta cuando del costal jamás salió ninguna figura! Segundos 00:09 y 00:20 (LA DIFERENCIA CUANDO NO HAY TRAMPA): Vean el recuadro de la derecha. Ahí sí se ve clarísimo ante la cámara cómo sale la cruz naranja de adentro de la bolsa (00:09) y cómo la estrella azul se asoma en la boca del costal al vaciar la paja (00:20) antes de encajarla en el tablero en el 00:22. Definieron la salvación por UN SOLO SEGUNDO de diferencia (00:22 vs 00:23) usando una pieza fantasma que ya estaba esperando en el fondo de la cubeta de Azalia. ¡Qué burla para el público que sí ve el programa con los ojos abiertos! Exijo que muestren la cámara sin cortes o que anulen esa salvación amañada. 👇🔥 #FraudeEnLaGranja #LaGranjaVIP #LaGranjaSalvación — JOCKEVIN BICOLOR CONTRERAS (@jockevinbicolor) October 16, 2026

La producción sancionó a Pimpinela Escarlata mandándola a nominación directa sin derecho a salvación debido a comentarios de violencia verbal. Si bien parte del público apoyó la medida, otros televidentes cuestionaron por qué conductas agresivas o discusiones subidas de tono de otros concursantes han sido pasadas por alto.

#LaGranjaFraude cada vez mas delitos,tras la censura y discriminación hacia #Pimpi,con lo de las hijas menores d Rafa,la cachetada y amenazas que le hizo Azalia a Rafa,la exigencia de producción de censurar a los granjeros de no decir nada a nivel grupal y televisivo #LaGranjaVIP https://t.co/4PeaKmQduU — Vidal Mejia ♥️🇲🇽♥️🌎🇲🇽🌍🇲🇽🌏🇲🇽 (@vidal_0376) October 23, 2026

Otra situación que ha llamado la atención fue la introducción de mecánicas especiales como el poder del Huevo Dorado los pases de "traición" directos, es interpretada por un sector del público como una herramienta de la producción para alterar artificialmente la placa de nominados y proteger a participantes clave para el rating.

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