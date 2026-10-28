La Granja VIP: Quiénes van a completar la placa de los nominados, hoy 28 de octubre

Los granjeros están viviendo momentos de mucha tensión dentro de La Granja VIP, donde las rivalidades y estrategias están marcando la pauta de todos los días, aunque las cosas pueden cambiar de forma repentina.

¿Quiénes están en la placa de nominados de esta semana?

Hasta el momento, Rafa Mercadante fue el primer nominado de la semana, al ser el Legado de Azalia, después se sumó a la placa Natalia Alcocer, quien fue elegida por ‘Mono’ Osuna, pues usó su poder de la herradura para ponerla en riesgo de salir.

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Finalmente, el día de ayer se enfrentaron Niurka Marcos e Ivonne Montero, siendo la ganadora la actriz, por lo que la cubana se encuentra en la placa de nominados.

¿Quién va a estar nominado está noche en La Granja VIP?

Esta noche se van a definir a los últimos nominados de la semana, donde cada uno de los equipos tiene su estrategia, pero han comenzado a sonar nombres como el de Kunno y Mono por un lado, mientras que, por otra parte, se hable de Fernando Lozada y Kevyn ‘Bicolor’.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todos los detalles de La Granja VIP, los podrás seguir por medio de la plataforma de Disney + y por la señal de Azteca UNO, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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