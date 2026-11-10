La Granja VIP: ¿Quién gana el Duelo de Nominación, hoy martes 10 de noviembre?

Las cosas han dado un giro inesperado dentro de La Granja VIP, desde la salida de Fernando Lozada, quien es el último eliminado del reality, pues afirmó que nunca tuvo un equipo, pero su última decisión reveló mucho más.

El conductor de televisión, tomó la decisión de dejar como su Legado a Ivonne Montero, por lo que la granjera es la primera nominada de la semana, mientras que el equipo rival logró quedarse con la Capatacía, la cual fue ganada por Manelyk.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Este es el capataz de la semana 10 de la competencia

¿Quién gana el Duelo de la Nominación en La Granja VIP?

La noche de este martes 10 de noviembre, vamos a conocer al segundo nominado que va a estar en riesgo de salir el próximo domingo, recordemos que los granjeros que van a Duelo de Nominación, son definidos uno por el público y otro por el Capataz.

Por esa razón, cualquier cosa puede pasar esta noche, ya que la decisión de Manelyk puede depender mucho del voto del público, quien va a ser fundamental para la estrategia que pueda tener el equipo de la Resistencia.

Noticia Destacada ¿Qué pasó? La Mansión VIP supera a La Granja VIP por esta razón

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las polémicas de La Granja VIP, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la transmisión arranca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal