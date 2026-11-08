‘La Granja VIP’: Este es el noveno eliminado de la segunda temporada del show

La novena gala de eliminación de la segunda temporada de ‘La Granja VIP' culminó con un giro definitivo en el rumbo de la competencia. Durante la transmisión dominical del 8 de noviembre de 2026, el público eligió al granjero que tuvo que abandonar el programa y perder la oportunidad de ganar el gran premio.

Este noveno concursante fue escogido para abandonar definitivamente la residencia campestre, tras no lograr acumular los votos de apoyo suficientes por parte de la audiencia frente a sus compañeros de nominación. De esta manera la semana nueve del programa culmina con un concursante menos.

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¿Quién fue el noveno eliminado de ‘La Granja VIP’?

El desenlace de la Semana 9 estuvo marcado por intensas tensiones estratégicas dentro del reality show. La tabla de riesgo se encontraba conformada por: Ivonne Montero, Kevyn «Bicolor» Contreras, Mario Osuna, Fernando Lozada y Natalia Alcocer; aunque esta última abandonó el show por propia elección, el elegido por el público fue Fernando.

A pesar de haber defendido un juego enfocado en la individualidad más que en las alianzas de grupo, los registros del público colocaron al conductor y empresario con el menor porcentaje de preferencia para permanecer en el concurso y de esta manera Fernando Lozada fue el noveno en abandonar ‘La Granja VIP’.

Con la despedida de Fernando Lozada, la lista de participantes en el camino hacia la gran final continúa reduciéndose en una etapa clave del programa. Su salida sigue a la eliminación de figuras previas del certamen como Abigail Pak, María Karunna y Carlos Trejo, reestructurando el balance de fuerzas entre los competidores.

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