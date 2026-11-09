La Granja VIP: ¿Quién es el Legado de Fernando Lozada, hoy 9 de noviembre?

En la emisión de ayer, dentro de La Granja VIP se vivieron momentos muy tensos entre los granjeros, pues las cosas se salieron un poco de control, por lo que hubo dos participantes que abandonaron el reality.

Luego de una semana muy complicada, Natalia Alcocer tuvo el permiso de la producción para dejar el reality, esto por temas con su salud mental, su decisión causó una gran polémica y comentarios entre el resto de los granjeros.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Este es el noveno eliminado de la segunda temporada del show

Además, al final el eliminado de la noche fue Fernando Lozada, quien no tuvo el apoyo necesario de los fans y terminó siendo eliminado de la segunda temporada de La Granja VIP.

¿Quién es el Legado de Fernando Lozada?

Tras su salida, hubo algunas reacciones, principalmente del equipo de Manelyk, pues aunque el conductor no tenía una alianza con nadie, había hecho algunos movimientos a su favor.

Por ese motivo, ha generado mucha incertidumbre el nombre podría aparecer en el Legado de Fernando Lozada, aunque en redes sociales han mencionado que podría ser Niurka Marcos o Kevyn ‘Bicolor’.

Noticia Destacada Natalia Alcocer pide su salida de ‘La Granja VIP’; estas fueron las razones

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las polémicas dentro del reality de La Granja VIP, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita para los fans es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal