Mujer pierde su casa y todas sus pertenencias tras incendio en Chumpón de Felipe Carrillo Puerto

Una mujer de 28 años de edad perdió prácticamente todas sus pertenencias luego de que un incendio consumiera por completo su vivienda, construida con materiales de la región, en la comunidad de Chumpón. El siniestro no dejó personas lesionadas, pero ocasionó daños materiales que hasta el momento no han sido cuantificados.

Los hechos fueron reportados durante las últimas horas al número de emergencias, por lo que elementos policiacos acudieron al poblado. Sin embargo, al llegar, las llamas ya habían consumido gran parte de la estructura, elaborada con madera y techo de huano, por lo que únicamente realizaron labores para sofocar los últimos focos del fuego con cubetas de agua.

Noticia Destacada Quema de basura provoca intensa movilización de cuerpos de emergencia en José María Morelos

Vecinos de la comunidad también se sumaron a las labores para intentar controlar el incendio; sin embargo, debido a que el huano es un material altamente combustible, las llamas se extendieron rápidamente hasta consumir el techo y reducir gran parte de la vivienda a cenizas.

La propietaria fue identificada como Cecilia A.P., de 28 años, originaria de la comunidad de Chunyah, quien explicó a los uniformados que se encontraba fuera de su domicilio cuando un familiar la contactó para avisarle que su casa estaba incendiándose. Al llegar, encontró la vivienda envuelta en llamas y ya no pudo rescatar sus pertenencias.

Entre los artículos que perdió se encuentran dos televisores, una bocina, un refrigerador, una lavadora, además de ropa, hamacas, zapatos y documentos personales, entre otros objetos de uso cotidiano que se encontraban en el interior del inmueble.

Noticia Destacada Fuga en tanque de gas movilizó a bomberos y policías en Felipe Carrillo Puerto

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Debido a que la propietaria no se encontraba en el lugar cuando comenzó el fuego, no se ha podido establecer si pudo tratarse de un cortocircuito o de alguna otra circunstancia.

Ante la pérdida de su vivienda y sus pertenencias, los elementos policiacos recomendaron a la afectada acercarse a las autoridades de la comunidad para recibir orientación y gestionar algún tipo de apoyo que le permita comenzar con la reconstrucción de su hogar.