‘La Granja VIP’: Este es el capataz de la semana 10 de la competencia.

En la más reciente emisión de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, se eligió al nuevo capataz para la semana 10 del show. Esto permite al jugador inmunidad dentro del programa, además de otros beneficios como mejor comida y una habitación más cómoda para él y otro compañero.

Durante este lunes 9 de noviembre tuvo lugar la competencia para elegir al nuevo líder de la semana, siendo la participante Manelyk González quien logró alzarse con la victoria en la prueba final de liderazgo, convirtiéndose oficialmente en la Capataz de la décima semana de competencia.

Al asegurar este puesto clave, la creadora de contenido obtuvo inmunidad total, lo que garantiza su permanencia en el programa al quedar exenta de ingresar a la Tabla de Nominación durante este ciclo semanal. Además; este triunfo le da a González la máxima autoridad dentro de la propiedad.

La producción del programa confirmó que el público tendrá una participación activa para definir los privilegios de la nueva líder, pues se habilitaron las votaciones en el portal oficial del canal y a través de la aplicación móvil.

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