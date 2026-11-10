Estudiante de Yucatán pide a la Presidenta de México más apoyos para jóvenes científicos y atención a comunidades indígenas

Eli Camila Chan Gómez, estudiante del CBTA 13 de Xmatkuil, Yucatán, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ampliar los apoyos económicos para jóvenes científicos y atender las necesidades de las comunidades indígenas, donde el acceso a la educación y los servicios de salud continúa siendo limitado.

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, celebrado este martes 10 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, la joven destacó la importancia de que las iniciativas estudiantiles reciban recursos suficientes para convertirse en proyectos.

La alumna, originaria de Sanahcat, Yucatán, expresó su orgullo por sus raíces indígenas y compartió las dificultades que enfrentan las comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

¿Qué le pidió Eli Camila Chan Gómez a Claudia Sheinbaum?

Ante la presidenta de México, la estudiante solicitó crear más convocatorias y mecanismos de financiamiento para jóvenes que desarrollan proyectos científicos, particularmente aquellos que carecen de recursos económicos y acompañamiento académico.

Explicó que reconocer el talento estudiantil es importante, pero consideró necesario garantizar que las propuestas puedan concretarse.

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“A veces sin el apoyo y sin el presupuesto esas ideas no se pueden llegar a concretar”, señaló.

También pidió considerar a estudiantes de escuelas que no cuentan con profesores especializados o recursos suficientes para orientar proyectos de investigación.

Estudiante de Yucatán pide mayor atención a comunidades indígenas

Durante su intervención, Eli Camila señaló que en Sanahcat y otras comunidades existen dificultades para acceder a servicios básicos, entre ellos educación y salud.

“Precisamente esas zonas aisladas son las que merecen más atención”, expresó ante Sheinbaum.

La joven reconoció el trabajo de otros estudiantes participantes y planteó la importancia de establecer una colaboración entre las instituciones gubernamentales y las nuevas generaciones.

Finalmente, reiteró que los jóvenes tienen iniciativas que pueden contribuir a resolver problemas sociales, pero necesitan respaldo institucional para desarrollar sus propuestas y llevarlas a la práctica.

IO