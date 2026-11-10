Jorge Durán ingresa a ‘La Mansión VIP’ como sustituto de Dani Flow.

Jorge Durán Castro se convirtió oficialmente en el nuevo habitante del reality show ‘La Mansión VIP’, proyecto de convivencia digital producido por el creador de contenido HotSpanish. La integración del joven influencer se anunció este 10 de noviembre de 2026, ocupando el lugar vacante que dejó Dani Flow.

El ingreso de Durán ocurre de manera inmediata tras la repentina salida del reguetonero quien abandonó el programa solo unas horas después de haber ingresado al programa. La incorporación de Jorge provocó una rápida ola de reacciones entre los seguidores del reality show.

Noticia Destacada Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en ‘La Mansión VIP’: “Ha traicionado mi confianza”

¿Quién es Jorge Durán, nuevo integrante de ‘La Mansión VIP’?

Jorge Durán Castro es un creador de contenido, streamer e influencer mexicano que ha ganado popularidad en redes sociales por su contenido enfocado en estilo de vida, vlogs, entretenimiento y proyectos de música urbana. Proyectos que le han permitido tener una gran base de seguidores.

Dentro de las redes sociales y el ámbito del entretenimiento digital, destaca también por formar parte de una conocida familia de generadores de contenido, siendo hermano de las influencers Carol Castro y Fer Castro; siendo parte importante del legado de creadores de contenido.

Jorge Durán entra a #LaMansionVip en reemplazo de Dani Flop... Quién es? Qué hace? Qué estudio? 🙄 #LaMansionVIP2 https://t.co/twRPbEavvl — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 11, 2026

Su presencia pública se fortaleció notablemente tras su participación en diversos proyectos digitales de gran alcance, siendo uno de los más recientes su ingreso a la segunda temporada del reality show ‘La Mansión VIP', producido por el creador de contenido HotSpanish.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal