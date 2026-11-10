Fuerzas federales blindan el Hospital Civil de Guadalajara ante traslado de "El R2".

Un masivo despliegue de la Secretaría de Marina (SEMAR), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguarda de forma permanente las inmediaciones del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde".

La presencia de elementos respondió al reporte de vehículos sospechosos que rondaban el complejo de salud, sumado a la concentración de familiares de un grupo delictivo antagónico. Por esta razón; se coordinó un amplio operativo para sellar las vías circundantes y supervisar el tránsito vehicular de forma exhaustiva.

#Jalisco Así la movilización en el Hospital de Civil de #Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. * Rafael Alvarez Ayala, alias El R2, líder de “Los Rs”, una célula del #CJNG, será trasladado. https://t.co/AzaElC1vhp — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) November 11, 2026

El operativo responde a la custodia de alta seguridad y los preparativos para la extracción de Rafael Álvarez Ayala, alias "El R2", presunto líder del grupo delictivo "Los Rs", quien permanece internado en el área de terapia intensiva. Debido a la complejidad de la movilización, la vialidad en la zona centro de la ciudad se encuentra severamente afectada.

Las autoridades médicas reportan que el paciente sufrió lesiones graves por lo que el traslado se ha mantenido en vilo dependiendo estrictamente de su evolución de salud. El despliegue de camionetas blindadas y artilladas de la Marina busca evitar cualquier intento de rescate por parte de la célula delictiva vinculada al Cártel Nueva Generación (CJNG).

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