México impide el paso a nueva caravana de migrantes hacia Estados Unidos

México impidió este martes el paso de una caravana de unos 100 migrantes centroamericanos que buscaba llegar a Estados Unidos, apenas días después de que otra alcanzara su objetivo en medio de la euforia por el fracaso electoral del presidente Donald Trump.

La Guardia Nacional, Migración y la policía del estado de Chiapas atravesaron patrullas en la carretera para evitar que los migrantes continuaran camino tras cruzar el río fronterizo Suchiate, según imágenes de la prensa local.

Los centroamericanos echaron a correr, mientras eran acorralados por los agentes. Unas 40 personas fueron capturadas, de acuerdo con los reportes difundidos desde Tapachula, la primera ciudad después de la frontera con Guatemala.

El domingo por la noche otra caravana de unos 1,000 migrantes cruzó la frontera sin resistencia. Se instalaron en Tapachula para descansar antes de retomar camino con rumbo a Estados Unidos, pese a que el paso sigue prácticamente cerrado.

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El partido de Trump perdió la mayoría en el Congreso, así como gobernaciones clave en estados fronterizos como Texas. Su política de cero admisiones y la caza de indocumentados en las calles le valió la pérdida de respaldo entre los latinos.

Esta es la tercera caravana de decenas de migrantes en busca de un futuro en Estados Unidos desde septiembre.

Las otras dos fueron disueltas antes incluso de salir de Chiapas por la autoridad migratoria que les otorgó permisos de estancia temporal. Las caravanas de migrantes indocumentados fueron una de las constantes del primer gobierno Trump y de la presidencia posterior del demócrata Joe Biden.