Exatlón México 2026 ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia, hoy miércoles 11 de noviembre?

Todo parece indicar que la rivalidad entre los equipos va a seguir siendo la protagonista de la temporada, pues entre Rojos y Azules, las cosas están muy intensas en las playas de Exatlón México.

En la semana 12 las cosas podrían ponerse muy complicadas, ya que todos los atletas son muy fuertes y nadie se quiere ir a defender su lugar en la competencia en una eliminación.

Noticia Destacada Exatlón México 2026: ¿Quién gana el Duelo de los Enigmas, hoy 10 de noviembre?

¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia de Exatlón México?

El equipo Rojo vive uno de sus mejores momentos tras llevar varias victorias de forma consecutiva, aprovechando los malos resultados que han tenido los Azules.

De acuerdo con lo que se ha visto, todo parece indicar que el equipo Rojo lleva una gran ventaja, pues lleva tres semanas consecutivas coronándose como el ganador.

Aunque nada está escrito, todo puede pasar y algunos de los seguidores del programa esperan que el equipo azul se recupere e incluso deben de poner todo de su parte si quieren evitar otra semana con integrantes expuestos al Duelo de Eliminación.

Noticia Destacada Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360, hoy 9 de noviembre?

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

No te pierdas este miércoles 11 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, todas las emociones del reality deportivo las podrás seguir a través de Azteca UNO y por la señal de la plataforma de Disney +.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal