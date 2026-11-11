Aeropuerto de Cancún programa 415 operaciones aéreas para este 11 de noviembre

El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 415 operaciones aéreas para este miércoles 11 de noviembre, de las cuales 208 corresponden a llegadas y 207 a salidas, con conexiones nacionales e internacionales.

De acuerdo con el desglose de operaciones, de las 208 llegadas, 77 son vuelos nacionales y 131 internacionales. Mientras que, de las 207 salidas previstas, 74 tienen destinos dentro del país y 133 hacia el extranjero.

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Entre las aerolíneas que tienen operaciones programadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Canada, Air France, Air Transat, American Airlines, Arajet, Avianca, Breeze Airways, British Airways, Condor, Copa Airlines, Delta, Eurowings, Frontier, JetBlue, LATAM Perú, Porter Airlines, Southwest, Sun Country, Thomson, Turkish Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic, Viva Aerobús, Volaris, WestJet y World2Fly.

En cuanto a los destinos internacionales, la programación contempla conexiones con ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica y Sudamérica, entre ellas Atlanta, Austin, Bogotá, Buenos Aires, Calgary, Chicago, Dallas, Denver, Estambul, Frankfurt, Guatemala, La Habana, Lima, Londres, Los Ángeles, Medellín, Miami, Montreal, Nueva York, Orlando, Ottawa, Panamá, París, Punta Cana, San José de Costa Rica, Toronto, Vancouver y Washington.

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Por su parte, los destinos nacionales incluyen Chihuahua, Ciudad de México, Guadalajara, León, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Santa Lucía, Tijuana, Toluca, Tuxtla, Veracruz y Villahermosa.

La programación refleja la conexión del Caribe Mexicano con distintos puntos del país y del extranjero, mediante las operaciones de aerolíneas nacionales e internacionales que mantienen rutas hacia