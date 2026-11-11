Sheinbaum responde a revelación del NYT sobre la CIA en Chihuahua: “Se violó la Ley de Seguridad Nacional”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, sin cumplir con la legislación mexicana, constituyó una violación a la Ley de Seguridad Nacional, por lo que defendió las investigaciones contra exfuncionarios estatales.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria reaccionó a un reportaje de The New York Times que señala que la agencia estadounidense mantenía presencia en Chihuahua desde 2025, con la colaboración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la presencia de la CIA en Chihuahua?

Sheinbaum consideró relevante la información publicada por el diario estadounidense y sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe continuar con las investigaciones.

La presidenta recordó que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, permanece detenido por este caso y señaló la importancia de esclarecer la relación de Zuany Portillo, actualmente prófugo, con las agencias estadounidenses.

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Asimismo, aclaró que el reportaje señala la presencia de agentes de la CIA desde 2025, pero que eso no significa necesariamente que se realizaran operativos conjuntos desde entonces.

¿Qué sabía Maru Campos sobre las actividades de la CIA en Chihuahua?

El reportaje del New York Times recoge declaraciones de Guillermo Zuany, quien aseguró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses.

Sin embargo, la Fiscalía estatal rechazó que existan pruebas de que la mandataria conociera o autorizara estas actividades.

Sheinbaum reiteró que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe respetar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

"En este caso no se cumplió y por esa razón está detenido el fiscal", afirmó.

La mandataria señaló que esta condición ha sido comunicada al embajador de Estados Unidos en México y a las autoridades estadounidenses, pues ningún agente extranjero puede realizar actividades en territorio nacional fuera del marco legal mexicano.

IO