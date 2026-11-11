Camioneta llega a gasolinera de Champotón con las llantas ponchadas tras presunto intento de asalto

Una camioneta repleta de colchones logró detener su marcha en una gasolinera del ejido Paraíso, en la entrada a la cabecera municipal de Champotón, tras ingresar a alta velocidad y con dos neumáticos severamente dañados, condición que provocó destrozos a lo largo de varios tramos de la cinta de rodamiento.

Noticia Destacada Detienen a motociclista con presuntas dosis de droga durante operativo en Sihochac, Champotón

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el conductor de la unidad presuntamente venía huyendo de un intento de asalto registrado a la altura del entronque de Moquel, motivo por el cual aceleró el paso con dirección a Champotón para poner a salvo su vida y su carga.

Durante la huida, el guiador transitó con las llantas en pésimas condiciones: una se encontraba completamente reventada, mientras que del otro costado circulaba sin neumático ni rin. El constante roce del metal contra el suelo raspó y afectó el pavimento recubierto de la arteria, la cual había sido rehabilitada recientemente.

Tras estacionarse, el rin afectado echó chispas y requirió la intervención de Protección Civil. / Jorge May

Al llegar a la estación de servicio en el ejido Paraíso, el rin dañado comenzó a generar chispas por la fricción, lo que requirió la pronta intervención del personal de Protección Civil Municipal para sofocar cualquier riesgo de incendio. El percance no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

Elementos de la Policía Municipal de Champotón arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y entrevistarse con el chofer del vehículo blanco, con placas DB-85-58J del Estado de Chiapas. Posteriormente, el afectado acudió ante el Ministerio Público a interponer su formal denuncia para esclarecer la agresión sufrida en carretera, mientras la unidad permaneció resguardada en el lugar.

JGH