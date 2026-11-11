Festival de la Jícama 2026 en Maxcanú espera más de 11 mil visitantes en su séptima edición

La séptima edición del Festival de la Jícama reunirá a 80 expositores y más de 400 ciclistas inscritos en Maxcanú, donde los días 14 y 15 de noviembre se espera superar los 11 mil visitantes que acudieron el año pasado.

El encuentro tendrá como sede el parque principal del municipio y ofrecerá actividades gastronómicas, culturales y deportivas, además de recorridos por parcelas de cultivo. Campeche participará como estado invitado, con representantes de la Universidad Tecnológica de Calakmul.

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El subsecretario de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Raúl Paz Noriega, indicó que el festival nació como una iniciativa comunitaria para rescatar y promover el valor cultural, gastronómico y productivo de la jícama, cultivo que durante generaciones ha formado parte de la actividad agrícola y del sustento de las familias de la región.

Después de siete ediciones, añadió, reúne a productores, artesanos, cocineras, artistas, estudiantes y visitantes, al tiempo que abre espacios para comercializar productos y promover el turismo comunitario.

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Tradición y actividades

Paz Noriega señaló que estas iniciativas forman parte de la estrategia estatal para extender los beneficios del turismo a los municipios, dinamizar las economías locales y generar oportunidades de empleo fuera de los destinos tradicionales.

Entre los principales atractivos figura la Rodada Jicamera, organizada por el grupo Maxcanú MTB, que ya cuenta con más de 400 participantes inscritos. La programación incluye también la Expo Jicamera, el concurso de la jícama más grande, y una competencia gastronómica en la que estudiantes universitarios elaborarán platillos con este tubérculo.