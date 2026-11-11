La Granja VIP: ¿Quiénes completan la placa de nominados, hoy miércoles 11 de noviembre?

Las polémicas siguen creciendo dentro de La Granja VIP, donde cada uno de los granjeros está comenzando a hacer su propia estrategia para poder asegurar llegar a la gran final.

La primera nominada de la semana fue Ivonne Montero, al ser el Legado de Fernando Lozada, mientras que Kevyn ‘Bicolor’ fue el segundo, después de perder el Duelo de Nominación contra Rafa Mercadante.

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¿Quiénes van a completar la placa de nominados?

Esta noche vamos a presenciar la Asamblea de Nominación, donde los dos equipos van a buscar subir a sus rivales, aunque todavía no hay nadie definido, los fans han afirmado que va a estar Ivonne Montero, pues ha sido muy atacada en los últimos días.

Sin embargo, también han sonado nombres como el de Rafa Mercadante, quien fue enviado el Duelo de Nominación por Manelyk, mientras que otra opción que aparece en el mapa para algunos granjeros es Bebeshita, pues no está de acuerdo con la relación que tiene con Kevyn.

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Aunque las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pues los granjeros ya han terminado con las estrategias y cambiado su voto de último instante.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones y polémicas del reality, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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