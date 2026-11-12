Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360, hoy 12 de noviembre?

La competencia sigue la noche de este jueves 12 de noviembre en las playas de Exatlón México, donde los atletas del equipo Rojo y Azul se enfrentan por seguir dentro del reality deportivo por una semana más.

Ahora se van a enfrentar por las comodidades para descansar, motivo por el que los dos quieren ganar la Villa 360 de Exatlón México, tema que se va a volver fundamental y que influye de forma directa en el rendimiento que tienen dentro de los circuitos.

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¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Desde un par de semanas, los integrantes del equipo Rojo han logrado mantener la Villa 360 de Exatlón México, por lo que para ellos es una de las prioridades más importantes de la semana, el lunes lograron firmar su última defensa con un marcador de 8-6.

Aunque los Azules llegan con mucha esperanza, pues lograron terminar con su mala racha en los resultados, pues el día de ayer por la noche, se impusieron en la primera Batalla por la Supervivencia de la semana, por lo que ahora llegan con una motivación extra para poder intentar quedarse con la Villa 360 de Exatlón México.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del reality deportivo, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, el horario de la transmisión es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.