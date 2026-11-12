Sheinbaum Pardo descarta operativo especial por caravanas migrantes y anuncia acompañamiento del INM

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno cuenta con experiencia suficiente para atender a las caravanas migrantes que ingresan a México y descartó que sea necesario implementar un operativo especial para contener su avance hacia el norte del país.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre de 2026, la mandataria explicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha atendido cerca de 10 caravanas, o incluso más, durante los últimos dos años. Por ello, indicó que las autoridades aplicarán el mismo procedimiento utilizado en ocasiones anteriores.

Sheinbaum señaló que el personal migratorio informa individualmente a las personas sobre las restricciones para ingresar a Estados Unidos. Una vez que conocen esta situación, explicó, la mayoría decide regresar a sus países de origen, por lo que el gobierno mexicano facilita su retorno.

¿Cómo atenderá México a las caravanas migrantes?

La presidenta detalló que, mientras las personas permanecen en las caravanas, las instituciones les proporcionan atención básica y acompañamiento para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

En estas labores también pueden participar la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar, además de otras dependencias federales.

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Sheinbaum mencionó que algunas personas migrantes reciben información engañosa sobre las políticas de Estados Unidos. Como ejemplo, señaló que hay quienes les aseguran que la política migratoria estadounidense cambió después de las elecciones, una versión que, según afirmó, no corresponde con la realidad.

Por ello, explicó que las autoridades mexicanas les comunican cuál es la situación y permiten que cada persona tome una decisión informada sobre su permanencia o retorno.

Guardia Nacional participará en el acompañamiento

Ante la posibilidad de que las caravanas continúen avanzando hacia el norte, Sheinbaum confirmó que también existe experiencia de coordinación con la Guardia Nacional.

Sin embargo, aclaró que su intervención no tendrá un carácter represivo ni violento. La finalidad, sostuvo, será acompañar a los grupos migrantes y proporcionarles información sobre las condiciones para ingresar a Estados Unidos.

La mandataria también señaló que la caravana a la que se hizo referencia durante la conferencia proviene de Honduras, por lo que consideró que ese país también debería atender la situación desde su origen.

De esta manera, el gobierno federal mantendrá el esquema de información, asistencia y acompañamiento institucional, sin anunciar un despliegue militar extraordinario en la frontera sur.

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