Comerciante demanda al Instituto Tecnológico Superior en Escárcega por adeudo de 87 mil 812 pesos

Los comerciantes Jorge Pérez Jiménez y su esposa, Leonor Guadalupe Barrientos Medina, propietarios de cochinita pibil y carnitas “El Amigo Pérez”, interpusieron una demanda mercantil en contra del Instituto Tecnológico Superior (ITSE) por un adeudo de 87 mil 812 pesos, derivado de servicios de comida brindados para eventos del plantel.

Según el relato de los afectados, el saldo corresponde a servicios prestados durante eventos organizados por el ITSE, institución con la que habían trabajado por más de 20 años, desde que operaba como Instituto Tecnológico Superior del Sur.

Pérez Jiménez aseguró que durante administraciones anteriores nunca habían tenido problemas de pago, pues los servicios se liquidaban de manera gradual.

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El comerciante señaló que, tras la llegada de Dany Alejandro Dzib Cauich como director general del ITSE —designado en octubre de 2025—, esperaba recibir el pago pendiente como había ocurrido en administraciones previas. Sin embargo, afirmó que el nuevo titular desconoció los adeudos con proveedores locales.

De acuerdo con la versión de Pérez Jiménez, el director se negó inicialmente a recibirlo y solo lo atendió en enero, tras una presión constante para entrar a su oficina. En esa reunión estuvo presente Rodolfo Bernés, identificado por el comerciante como colaborador cercano del director, quien habría asegurado que el adeudo sería pagado en marzo, siempre que se entregara un documento con el detalle de los servicios.

El documento fue recibido el 23 de enero de 2026, pero en marzo, durante una nueva reunión, el colaborador del director habría declarado que no pagarían “ni un peso”, argumentando que “no comieron ningún taco”. Esta expresión fue calificada por el comerciante como una muestra de falta de palabra y compromiso por parte de los actuales directivos.

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Ante la negativa de pago, los afectados acudieron a la Casa de Justicia de Escárcega y presentaron una demanda por la vía mercantil en contra del ITSE por 87 mil 812 pesos. El monto corresponde a servicios de comida brindados en eventos organizados por la institución.

Pérez Jiménez lamentó que esta situación ocurra en la institución de nivel superior más importante de Escárcega, y afirmó que existen otros proveedores afectados que no han levantado la voz por temor, ante la supuesta protección legal con la que cuenta el director.

El caso de Pérez Jiménez y Barrientos Medina refleja una tensión entre proveedores locales y la administración actual del ITSE, en un contexto donde se han señalado posibles irregularidades y malos tratos.

La demanda podría abrir un proceso judicial que determine la responsabilidad de la institución respecto del adeudo reclamado.

Hasta el momento, el director del ITSE, Dany Alejandro Dzib Cauich no ha emitido respuesta pública, declaración oficial o desmentido, sobre el adeudo de 87 mil 812 pesos que los comerciantes Jorge Pérez Jiménez y Leonor Guadalupe Barrientos Medina aseguran tener con la institución.