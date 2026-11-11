‘La Granja VIP’: ¿Cómo quedó la placa de nominados tras la asamblea de este 11 de noviembre?

La recta final de ‘La Granja VIP' continúa dando de qué hablar. Tras celebrarse la décima Asamblea de la temporada la noche de este miércoles, cinco participantes quedaron oficialmente en la tabla de nominados y se enfrentarán al voto del público para asegurar su permanencia en el reality show.

La lista de celebridades en riesgo de eliminación quedó conformada por Ivonne Montero, Kevyn "Bicolor" Contreras, Niurka Marcos, Julio Camejo y Rafael Mercadante, quienes llegaron a esta instancia a través de distintas dinámicas y estrategias dentro de la competencia.

La primera en subir a la placa fue la actriz Ivonne Montero, siendo el legado de Fernando Lozada. Por otro lado, Kevyn perdió en el Duelo de Nominación; mientras que en la Asamblea Niurka Marcos y Julio Camejo obtuvieron la mayoría de los votos, y Rafael Mercadante llegó tras la elección de Mono por el beneficio del Huevo Dorado.

Con la placa definida, los cinco sentenciados dependerán ahora del apoyo de sus seguidores y de su desempeño en las próximas pruebas de salvación para evitar convertirse en el décimo eliminado de la temporada.

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