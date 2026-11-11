‘La Granja VIP’: Niurka e Ivonne discuten fuertemente en la Asamblea de Nominación

‘La Granja VIP’ se volvió tendencia esta noche durante la Asamblea de Nominación de este miércoles 11 de noviembre. Esto debido a que Niurka Marcos e Ivonne Montero protagonizaron un fuerte enfrentamiento a gritos en medio de la dinámica, generando gran tensión dentro del show.

Ambas participantes se volvieron tendencia tras la discusión que protagonizaron esta noche, generando una gran cantidad de clips de su pelea y provocando la molestia del conductor del programa, Adal Ramones, quién expresó su molestia hacia algunos participantes del reality show.

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¿Cómo fue la discusión de Niurka e Ivonne en ‘La Granja VIP’?

El pleito estalló luego de que Ivonne nominara directamente a Niurka en el cara a cara, lo que desató una cadena de reclamos y acusaciones frente al resto de los participantes. Montero cumplió el plan que había comentado previamente con Rafael Mercadante para subir a la cantante a la tabla de nominados.

Como es costumbre, Ivonne debía dar sus motivos en la gala momento en donde los ánimos se encendieron de inmediato entre ambas. Niurka explotó contra Ivonne llamándola "mustia". Además, la acusó de hacerse la víctima frente a las cámaras y de buscar protagonismo constante para manipular la percepción del público.

Ivonne nomina con 2 puntos a Niurka, pero ella no permite escuchar las razones por las cuales la está nominada. 😱🔥 #LaGranjaAsamblea 🌾 EN VIVO AHORA https://t.co/4iw8dxXG3I #LaGranjaVIP acceso Total en Disney+ 📺 https://t.co/u62G0B631L — La Granja VIP (@lagranjavipmx) November 12, 2026

Por su parte, Ivonne sostuvo sus argumentos en la dinámica y señaló que los demás granjeros ya identificaron lo que ella llama el "modus operandi" de Niurka dentro del juego. La discusión continuó, obligando a Adal Ramones a ingresar a la granja para poder calmar los ánimos y continuar con la dinámica correspondiente.

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