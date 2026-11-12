Detienen a tres hombres por presunta venta de marihuana en Umán

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación contra tres hombres por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de comercio de cannabis, luego de que presuntamente fueran sorprendidos durante una transacción de droga en el municipio de Umán.

Los imputados, identificados como Braulio Norberto B.U., José Enrique H.C. e Irbin Iván P.B., enfrentaron un proceso penal por los hechos registrados el pasado 7 de noviembre.

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De acuerdo con la investigación, los tres hombres fueron sorprendidos cuando el primero presuntamente comercializaba cannabis con los otros dos, quienes entregaron billetes como pago por el narcótico.

Durante una revisión, las autoridades les encontraron bolsitas con la presunta droga. Posteriormente, un especialista químico del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE confirmó que la sustancia correspondía a cannabis, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

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Durante la audiencia celebrada ante el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Umán, dentro de la causa penal 135/2026, se determinaron medidas cautelares para los tres imputados.

Estas disposiciones incluyeron la firma periódica ante la autoridad correspondiente, la prohibición de salir del Estado y el sometimiento a vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Las medidas permanecieron vigentes durante el tiempo que durara el proceso penal.