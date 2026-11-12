Lluvia generó afectaciones y sorprendió a transeúntes durante la tarde en Playa del Carmen

Una lluvia ligera registrada durante la tarde de este jueves en Playa del Carmen sorprendió a peatones y comerciantes, afectó las actividades en la vía pública y obligó a tianguistas a retirar parte de sus mercancías para resguardarlas del agua.

Aunque las precipitaciones duraron pocos minutos y no se reportaron inundaciones, el escurrimiento arrastró basura en algunas zonas.

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La lluvia tomó desprevenidas a las personas que transitaban por las calles, entre ellas padres de familia que acudían a recoger a sus hijos a las escuelas y trabajadores que se dirigían a sus centros laborales.

Ante la falta de preparación, varios tuvieron que improvisar para protegerse, aunque la intensidad de la precipitación fue suficiente para que muchos terminaran mojados.

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La actividad comercial también resintió las condiciones del clima. Juan Santos, tianguista, señaló que las ventas han disminuido y que, ante los bajos ingresos, varios comerciantes han optado por no instalar sus puestos, pues en ocasiones los gastos de traslado de mercancías superan las ganancias que obtienen durante la jornada.

El comerciante explicó que las lluvias representan otra dificultad para quienes dependen de las ventas en la vía pública, debido a que deben proteger sus productos y asumir los costos de trasladarlos, incluso cuando la afluencia de compradores es baja.