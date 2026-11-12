Pemex redujo su deuda a niveles de 2014 y recupera confianza de inversionistas, asegura Sener

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a recuperar la confianza de los inversionistas, luego de reducir su deuda financiera y avanzar en los pagos pendientes a proveedores y contratistas.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, este jueves 12 de noviembre, como parte de la revisión del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria destacó los resultados de la estrategia financiera implementada por la petrolera en coordinación con las secretarías de Hacienda y Energía.

¿Cuánto ha reducido Pemex su deuda financiera en 2026?

González Escobar informó que, al cierre del tercer trimestre de 2026, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014.

La cifra representa una reducción de 9 por ciento respecto a 2025 y de 27 por ciento en comparación con 2018, de acuerdo con los datos presentados por la titular de Energía.

La funcionaria sostuvo que estos resultados forman parte del plan estratégico de la empresa, cuyo objetivo es disminuir sus compromisos financieros y reducir gradualmente su dependencia de recursos presupuestales.

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¿Cuánto ha pagado Pemex a sus proveedores y contratistas?

La secretaria detalló que Pemex destinó 952 mil millones de pesos al pago de proveedores y contratistas durante los últimos 21 meses, como parte de las acciones para atender sus obligaciones comerciales.

Explicó que estos pagos han contribuido a reactivar las cadenas productivas relacionadas con la industria petrolera, aunque la empresa todavía mantiene adeudos pendientes.

¿Por qué Pemex recuperó la confianza de los inversionistas?

González Escobar destacó que, en febrero de 2026, Pemex regresó al mercado local de capitales mediante una colocación de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos.

Después de presentar los avances y resultados del sector, así como los proyectos que impulsan la política energética de México, nuestra titular, @LuzElena_GE, concluyó su comparecencia ante el @senadomexicano. El trabajo del sector energético tiene un propósito claro: consolidar la soberanía energética, garantizar la justicia energética y contribuir al bienestar de todas y todos los mexicanos. #EnergíaComparece #EnergíaEnElSenado #EnergíaConJusticia — SENER México (@SENER_mx) November 12, 2026

La funcionaria afirmó que la operación refleja una mayor confianza de los inversionistas en la petrolera y en su estrategia de financiamiento.

Asimismo, señaló que la coordinación entre Hacienda, Energía y Pemex ha permitido mejorar los indicadores financieros de la compañía y avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos para los próximos años.

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