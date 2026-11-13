Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia, hoy 13 de noviembre?

Estamos en la recta final de una semana más dentro de las playas de Exatlón México, por lo que los atletas del equipo Rojo y Azul van a luchar por seguir unidos y evitar que uno de sus integrantes vaya a estar en riesgo de eliminación.

Este viernes 13 de noviembre, se va a disputar una nueva Batalla por la Supervivencia, la cual tiene el objetivo de evitar que uno de sus integrantes vaya al Duelo de Eliminación del próximo domingo, por lo que Azules y Rojos tiene la obligación de ganar.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México?

La primera Batalla por la Supervivencia fue el pasado miércoles 11 de noviembre, donde los miembros del equipo Azul lograron imponerse, regresando al camino del triunfo, tras una serie de derrotas ante los Rojos.

Sin embargo, los Rojos siguen teniendo el dominio en las otras competencias, por lo que ahora los Azules buscan dar un golpe de autoridad y volver a vencer en la Batalla por la Supervivencia, al menos para seguir unidos una semana más dentro de Exatlón México.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del reality deportivo, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, esto en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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