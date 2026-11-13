Joaquín Díaz Mena llama a comprar en negocios yucatecos durante el Buen Fin 2026

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó este viernes el arranque oficial del Buen Fin 2026, con la tradicional primera compra en la tienda Gran Chapur, en Mérida, donde estuvo acompañado por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, empresarios y autoridades estatales.

Durante el inicio de esta jornada comercial, que contempla promociones y descuentos en distintos establecimientos, el mandatario informó que se espera una derrama económica de 9 mil millones de pesos en Yucatán, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

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Díaz Mena hizo un llamado a las familias yucatecas para aprovechar las ofertas y dar preferencia a los negocios locales, con el propósito de fortalecer la economía del estado y respaldar a los comercios que generan empleos para miles de trabajadores.

También recomendó realizar compras responsables y evitar adquirir deudas innecesarias durante estos días.

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En el mismo evento, el gobernador se refirió a la falta de invitación a la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada a la inauguración de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, situación que calificó como un error involuntario de su equipo de trabajo.

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El mandatario asumió la responsabilidad por lo ocurrido y ofreció una disculpa pública a la presidenta municipal de Mérida por la omisión.

Asimismo, reiteró que mantiene una relación institucional de colaboración con el Ayuntamiento y que continuará trabajando de manera coordinada con la administración municipal.

Díaz Mena sostuvo que el diálogo y la coordinación entre ambos gobiernos se mantienen como prioridades para atender las necesidades de la población yucateca, por encima de cualquier desencuentro.