Sentencian a ‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como ‘Tony Montana’ y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, recibió una sentencia de 22 años y medio de prisión en Estados Unidos, tras declararse culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego.

De acuerdo con el reporte sobre la resolución judicial, una jueza federal de Washington D. C. impuso la condena este viernes 13 de noviembre de 2026, después de que la Fiscalía estadounidense solicitó una pena de 30 años de cárcel.

¿Cuántos años de prisión recibió ‘Tony Montana’ en Estados Unidos?

La sentencia contra el hermano de ‘El Mencho’, identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contempla 17 años y seis meses de prisión por conspiración para distribuir narcóticos, además de cinco años por delitos relacionados con armas de fuego.

En conjunto, la condena asciende a 22 años y medio de cárcel.

Oseguera Cervantes se declaró culpable en julio de 2026 de participar en una conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como de utilizar y poseer armas de fuego vinculadas con estas actividades.

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Hermano de ‘El Mencho’ pidió clemencia por problemas de salud

Antes de conocer su sentencia, ‘Tony Montana’, de 68 años, solicitó clemencia a la justicia estadounidense mediante una carta en la que expuso sus problemas de salud y su preocupación por permanecer encarcelado lejos de su familia.

El narcotraficante pidió que se considerara una condena que le permitiera regresar con sus hijos y otros familiares durante los años que le quedan de vida.

Antonio Oseguera Cervantes fue detenido en Jalisco en diciembre de 2022 y trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025, donde enfrentó cargos relacionados con sus actividades dentro del narcotráfico.

El proceso judicial concluyó con la condena reportada este viernes, después de que el acusado reconoció su responsabilidad en los delitos imputados.

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