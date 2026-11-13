MOBI estrenará ruta Rehoyada-Zona Hotelera: Estos serán sus horarios y puntos de conexión

A partir del próximo 16 de noviembre, Cancún contará con una nueva alternativa de transporte público con la puesta en marcha de la ruta MOBI Rehoyada-Zona Hotelera, cuyo servicio será gratuito durante su primera semana de operación, como parte de la incorporación de este sistema de movilidad en la ciudad.

De acuerdo con la información difundida, del 16 al 23 de noviembre los usuarios podrán utilizar esta ruta sin costo, con recorridos diarios desde las 4:00 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada, lo que permitirá ampliar las opciones de traslado para habitantes y visitantes.

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El nuevo recorrido facilitará la conexión con puntos estratégicos de Cancún, entre ellos la terminal de autobuses ADO, Plaza Las Tiendas, el Kilómetro 0 de la Zona Hotelera, Kukulcán Plaza y Playa Delfines, además de otros sitios de interés comercial, turístico y administrativo.

Como parte del sistema MOBI, los usuarios podrán realizar sus pagos mediante tres modalidades: e-Ticket a través de la aplicación móvil, tarjeta MOBI recargable o tarjetas bancarias de crédito y débito con tecnología contactless.

La tarjeta MOBI podrá adquirirse en establecimientos autorizados como OXXO, 7-Eleven, Abarrotes Dunosusa y GoMart. Para las recargas también estarán disponibles tiendas SIX y Willys, además de los establecimientos mencionados.

Con esta nueva ruta, se busca facilitar la movilidad entre distintas zonas de Cancún y ofrecer una alternativa de transporte para quienes necesitan trasladarse hacia la zona turística, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

El periodo gratuito permitirá a los usuarios conocer el servicio y familiarizarse con las opciones de pago antes de que concluya la promoción, el próximo 23 de noviembre.