Bajo un sol sofocante, el papa se reencuentra en Perú con su querida Chiclayo

El papa León XIV se reencontró este viernes con las multitudes de Chiclayo, ciudad peruana de la que fue obispo, en sus calles, en sus templos y en una misa bajo un calor sofocante que puso a prueba la resistencia de los fieles y la suya propia.

El sumo pontífice, operado a mediados de octubre de un cáncer al pulmón, aseguró durante la misa multitudinaria que está "superando" sus problemas de salud, en el octavo día de una intensa gira por Sudamérica.

Por la tarde, durante un encuentro con estudiantes, el papa cuestionó que los avances científicos sean un "privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad" mientras hay "pueblos enteros que sufren miseria y opresión".

Tras recorrer Uruguay y Argentina, el sumo pontífice nacido en Estados Unidos llegó el miércoles a Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde vivió casi dos décadas. La última visita papal a Perú fue la de Francisco, en 2018.

"Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando", declaró el papa de 71 años durante la misa, seguido de un estallido de aplausos.

César Arroyo, un devoto de 65 años, caminó 10 kilómetros para asistir a la misa empujando un carrito con la estatua de un Cristo. "Estamos pidiendo que se recupere" su salud, dijo a la AFP. "Es quizás no nacido" en Perú, "pero lleva ese corazón chiclayano".

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El sol abrasaba a los fieles que sudaban en la enorme ceremonia celebrada en las pampas de Pimentel, una extensa explanada árida cercana al Pacífico, a unos 13 kilómetros de Chiclayo.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo!", dijo el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, sin mostrarse afectado por el calor en sus largas túnicas.

Algunas personas alzaban a sus bebés, que recibieron la bendición de León XIV desde el papamóvil cuando recorría la explanada del público en medio de estruendosos vitoreos.

Elmer Pérez, devoto de 45 años, vino para eso. "Tengo mi bebé que tiene discapacidad. No me escucha y eso es algo que nos conmueve", comentó.

"Golpe de calor"

Según el Vaticano, cerca de un millón de personas se congregaron en las calles por las que pasó el papamóvil a la llegada de León XIV a Chiclayo, mientras que unas 500.000 llegaron a la misa.

Los militares distribuían botellas de agua y bomberos disparaban chorros para hidratar a la muchedumbre bajo una temperatura que se acercaba a los 30ºC.

Teresa Guevara Ramos, una maestra de 49 años, llegó con sus dos hijas. "Sabemos que el sol que hace aquí en Pimentel es fuerte y teníamos que tener algo de protección", dijo, cubriéndose con un trozo de cartón.

La AFP vio a varias personas atendidas por los servicios de emergencia, entre ellas dos trasladadas en una camilla.

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Después de diez horas de ruta desde el norte de Lima, llegaron en la víspera Christian, de 43 años, y su familia. Tuvieron que retirarse incluso antes de la homilía del papa porque su tía sufrió un "golpe de calor".

Monseñor Robert

En su primer discurso tras su elección el año pasado como líder de la Iglesia católica, León XIV saludó a su "querida diócesis de Chiclayo", que lo había conocido como Robert Prevost.

"Monseñor Robert", como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de un obispo cercano a la gente.

"Podemos decir que fue hasta el último rincón de la diócesis de Chiclayo, que no tiene una geografía para nada fácil", dice Jorge Villegas, vicario general de ese obispado que lo conoció de cerca.

Pahola Rojas, una secretaria de 40 años, lo recuerda como un sacerdote accesible. "Uno lo podía encontrar en la calle, como cualquiera de nosotros, paseando, saludando y conversando", cuenta. "Generaba mucha confianza" y tenía "mucho carisma".

Además de la misa en las pampas de Pimentel, León XIV también se reunió con el clero y realizó una visita privada a la capilla San Óscar Romero, en uno de los barrios más modestos de Chiclayo, que él ayudó a construir.

El papa permanecerá hasta el lunes en Perú, país al que recientemente llamó "mi patria". El domingo pasará una exigente prueba física: estará en cuatro ciudades, incluida la andina Cusco, a 3.400 metros de altitud.