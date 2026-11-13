INE nombra a Ricardo Chincoya como nuevo titular del Comité de Transparencia

El Instituto Nacional Electoral (INE), ha nombrado la noche de este viernes a Ricardo Chincoya Zambrano, nuevo presidente del Comité de Transparencia, departamento que se coordina y supervisa lo relacionado con el acceso a la información y protección de datos personales de la dependencia.

El nombramiento fue aprobado por el Consejo General de INE, y propuesto por la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García.

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¿Quién es Ricardo Chincoya Zambrano?

El organismo electoral ha informado que Ricardo Chincoya Zambrano tiene los conocimientos necesarios para estar al frente del órgano colegiado.

El nombramiento llega en medio de vatrios cambios referentes al régimen nacional de transparencia y protección de datos, los cuales han salido de las reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica y de la expedición de la nueva legislación.

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Ricardo Chincoya Zambrano es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, ha estado al frente del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Auditoría Superior de la Federación.

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También estuvo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde fue secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, llegó a ocupar el cargo de jefe de Ponencia.

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