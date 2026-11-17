La controversia vuelve a sacudir ‘La Mansión VIP’ durante este martes 17 de noviembre. Y es que; la producción del reality show decidió tomar medidas drásticas en contra de la creadora de contenido Odette Orlena, luego de confirmarse que rompió una de las normativas fundamentales establecidas para todos los habitantes.

Fue el mismo público que sigue el show a través de YouTube, los encargados de señalar la falta realizada por la creadora de contenido. Esto llevó al productor, HotSpanish a realizar una encuesta dentro del canal de WhatsApp del programa para saber si la participante debería de enfrentar o no algún castigo.

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¿Cuál fue la regla que rompió Odette Orlena en ‘La Mansión VIP’?

El público denunció a la influencer por mostrar un objeto que parecía ser un celular, esto rompería las reglas del show, por lo que HotSpanish ingresó a la casa y confrontó a los participantes. En este momento le pidió a Odette Orlena que mostrará el objeto, mostrando así que llevaba un vapeador.

Aunque este artículo no se encuentra prohibido, el productor resaltó que existen espacios dentro de ‘La Mansión VIP’ en donde los participantes pueden usar este objeto. Ante esto; HotSpanish lanzó una encuesta en el canal de WhatsApp con la finalidad de que el público decidiera si Orlena debe entrar a la zona de riesgo.

Hot Spanish encontró un vape en una cosmetiqueta de Odette, lo cual está prohibido tener dentro de la casa. LA VAN A SANCIONAR 🚫 #LaMansionVip #LaMansionVIP2 https://t.co/AaqrgYtpzX — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 18, 2026

Fue la encuesta la que salvó a la participante, pues gran parte del público decidió que no debía enfrentar la zona de riesgo pues el objeto no rompía las reglas del programa. Sin embargo; el momento de tensión dejó al resto de participantes impresionados por la poca privacidad que pueden tener.

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