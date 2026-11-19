Elementos de fuerzas federales detuvieron en este polo turístico a Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, señalado por las autoridades ministeriales como presunto líder de una célula delictiva independiente dedicada al trasiego internacional de drogas y al tráfico de armamento.

La captura se concretó mediante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado dentro del complejo residencial Puerto Cancún, una de las zonas de mayor plusvalía en el municipio de Benito Juárez. En el despliegue participaron de manera coordinada efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las carpetas de investigación integradas por las instancias federales, el detenido es vinculado con el tráfico de cocaína y otros estupefacientes entre territorio mexicano y Estados Unidos. Asimismo, se le atribuye su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, además del acopio y traslado ilícito de armas de fuego.

Las indagatorias revelaron que Francisco Gerardo “N” operaba con bajo perfil en el Caribe mexicano tras haber ingresado al país el 14 de marzo de 2021 utilizando una identidad falsa, estrategia con la que presuntamente buscaba evadir las órdenes de búsqueda y localización giradas en su contra.

Noticia Destacada IMOVEQROO revoca licencia a taxista señalado por acoso en Cancún

Durante la diligencia ministerial en el domicilio de Puerto Cancún, las fuerzas del orden aseguraron cuatro cargadores para armas largas, una bolsa con metanfetamina y tres vehículos, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de los indicios probatorios del caso.

Tras concluir el cateo sin que se reportaran enfrentamientos, Francisco Gerardo “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica conforme al debido proceso y continuar con las pesquisas para ubicar a posibles colaboradores de esta estructura criminal.