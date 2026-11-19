Con un juego casi felino sobre la red, el equipo Palomos se impuso contra su similar Titanes en la Liga de Volibol, categoría Segunda Fuerza Varonil del Deportivo “La Concha” en la región 100 en dos sets por marcador 25-18 y 25-18.

El segundo desafío de los Titanes arrancó, después de que ya habían perdido contra su similar Mitzuo 25-19 y 25-22, por lo que ya venían con un descalabro lo que al final los arrastró a la triste derrota.

El duelo con el que se cerró la jornada de una de las ligas populares con un gran nivel de juego y que se integra principalmente con jugadores de la región 100 y de las áreas circunvecinas, inició con el aguerrido juego de los dos conjuntos que mantienen un gran pique deportivo.

Lo que generó que los Titanes le echarán toda la carne al asador, ante ello fueron sus jugadores; Fernando, Miner, Jaime Poot, David, Brayton y Francisco.

Situación que mantuvo un tira y daca, que mantuvo en el filo de la butaca a los asistentes que se dieron cita en el tradicional desafío, último de la jornada.

Mientras los Palomos con sus atacantes; Carlos, Juan y Víctor iniciaron a sumar puntos, por lo que la balanza no se inclinaba para ningún bando, por lo cerrado del duelo.

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Sin embargo, poco a poco los jugadores de la “parvada” los empezaron a atacar de una manera casi felina la red, por lo que se agenciaron el primer set por 25-18.

Ante ello, los “gigantes” utilizaron el tiempo de descanso, para rearmar sus estrategias y con ello forzar el juego a que se definiera en tres sets al ganar el segundo, lo que generó que la cancha sacará chispas, ante las clavadas de las “aves”, quienes estaban decididos a llevarse el duelo en dos tiempos.

Los Palomos con sus agresivas clavadas al hueco de sus rematadores; Jonny, Kevin y Eliel pusieron entre la espada y la pared a los rivales, quienes nunca bajaron la guardia a pesar de ir abajo en el pizarrón.

Situación que generó que el segundo periodo fuera uno de los más peleados, al dejar casi la piel en la cancha ambos conjuntos, con sus bloqueos y clavadas al hueco, lo que mantuvo la pizarra sumando puntos para uno y otro conjunto.

Sin embargo, fue el conjunto de los Palomos con sus clavadores estrellas; Carlos, Víctor y Olan empezaron a sumar puntos para agenciarse el cotejo en el segundo tiempo 25-18.

Cabe destacar, que con este triunfo los integrantes del club Palomos iniciaron con el pie derecho el campeonato.