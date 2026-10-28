Exatlón México 2026: Quién gana la Batalla Colosal y Medalla Femenil, hoy 28 de octubre

La competencia ha estado muy intensa en los últimos días, dentro de los circuitos de Exatlón México, donde los atletas de los equipos Rojos y Azules, hasta el momento el dominio ha sido del cuadro escarlata.

Los Rojos comenzaron con la Victoria por la Villa 360, después el día que ayer, volvieron a imponerse en la Batalla Colosal, por lo que van a tener un beneficio especial, todo esto sucede en medio de la llegada de Sofía Arroyo al conjunto Rojo y Paulina Menchaca al Azul.

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¿Quién gana la Batalla Colosal y la Medalla Femenil?

La Batalla Colosal y la Medalla Femenil, se van a disputar en la emisión de esta noche en Exatlón México, donde van a disputar los duelos que podrían cambiar el rumbo de la semana en el reality deportivo.

Por su parte, el equipo Rojo llega como el preferido por la gran semana que están teniendo, ligando varios triunfos de forma consecutiva, mientras que los Azules quieren volver a lograr los resultados conseguidos la semana pasada.

Además, las mujeres de los dos equipos van a buscar quedarse con la Medalla Femenil de la semana, la cual les brinda una vida extra en caso de estar en riesgo de salir de la competencia.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la competencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, esto en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, donde podrás ver las competencias del reality.

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