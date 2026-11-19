Las cosas se pusieron muy intensas entre los granjeros dentro de La Granja VIP, luego de que se hizo la Asamblea de Nominación, donde quedó definida la placa de nominados de la semana.

El primer nominado de la semana fue ‘Mono’ Osuna, quien fue el Legado de Rafa Mercadante, después Kevyn ‘Bicolor’ subió a la placa, al ser elegido por Julio Camejo para ir al Duelo de Nominación contra Niurka, donde el comediante perdió.

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Sin embargo, tras la intensa noche que se vivió en la Asamblea de Nominación, los granjeros que subieron a la placa de nominados son: Ivonne Montero, Niurka Marcos y Kunno, quienes se suman a ‘Mono’ Osuna y Kevyn ‘Bicolor’.

¿Quién gana la Salvación de La Granja VIP?

Esta noche las cosas van a volver a ponerse muy intensas, ya que los granjeros van a estar en la dinámica de poner tierra, la cual bloquea a uno de los nominados para poder jugar por la Salvación.

El resto de los granjeros van a luchar por ganar la Salvación, quien lo haga, va a salir de la placa de nominación y tendrá la oportunidad de sacar otro nominado y meter a un granjero más.

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Por ese motivo, la competencia de esta noche es una de las más importantes para los granjeros, pues puede cambiar la estrategia y el destino de varios participantes.

¿Dónde y a qué hora ver La Granja VIP?

Todos los detalles de La Granja VIP, los podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney+, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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