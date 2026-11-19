El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), emitió un exhorto formal dirigido a los altos directivos de TV Azteca y a la producción del reality show ‘La Granja VIP’ para exigir el cese inmediato de cualquier práctica que constituya presunto maltrato animal dentro de las instalaciones.

La notificación oficial, identificada con el folio SEDEMA/AGATAN/01253/2026 y fechada el 18 de noviembre, lleva la firma de la directora general de la dependencia, Ana Jocelyn Villagrán Villasana. El documento fue remitido directamente a Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca.

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En el texto, la autoridad capitalina advierte que la intervención responde a múltiples denuncias ciudadanas, reportes de organizaciones protectoras de animales y videos difundidos en redes sociales durante las últimas semanas, así como a quejas ya presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Exhortamos de manera muy respetuosa a la producción del programa de @Azteca #LaGranjaVIP a que cumpla con lo indicado en la Ley para la participación de animales vivos en su programa de televisión @lagranjavipmx : Proteger sus derechos es fundamental para este Gobierno 👇🏽 https://t.co/jRbJhUq1UR — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) November 19, 2026

La AGATAN recordó que, conforme al artículo 13, base B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, los animales son reconocidos como seres sintientes y sujetos de consideración moral, por lo que su maltrato o manejo negligente puede configurar delitos sancionados.

Para atender la situación de manera urgente, el Gobierno de la CDMX planteó cinco exigencias puntuales a la producción del reality: el cese inmediato de toda actividad que provoque dolor, estrés o sufrimiento; el acceso irrestricto de personal y médicos veterinarios de la AGATAN al set para evaluar la salud de los animales y capacitar al elenco.

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