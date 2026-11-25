Las emociones siguen dentro de las playas de Exatlón México, donde la competencia cada día es mucho más intensa y ninguno de los atletas se quiere quedar fuera del reality deportivo.

Este miércoles 25 de noviembre, se va a jugar la primera Batalla por la Supervivencia, la cual va a marcar el rumbo de la semana y va a poder a uno de los atletas en riesgo de salir el próximo domingo.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México?

Los Azules llegan como el equipo preferido para imponerse en los circuitos de Exatlón México, ya que los Rojos suman dos eliminaciones de forma consecutiva, además de que no han logrado quedarse con la Villa 360.

También, los rumores en las redes sociales, señalan que los Azules van a sumar una victoria más, pero son solo especulaciones por parte de los fans. Los resultados oficiales se van a conocer hasta esta noche, cuando se dispute la Batalla por la Supervivencia.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la competencia deportiva, las podrás seguir por medio de la transmisión de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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