La competencia sigue dentro de los circuitos de Exatlón México, donde los atletas Rojos y Azules se van a enfrentar por ganar la Villa 360, la cual es fundamental para que tengas buenas condiciones de descanso para los retos que vienen.

En estos momentos, los atletas están concentrados, pues cada día se acerca más la recta final de la competencia y nadie quiere regalar nada, por lo que todos han mostrado su mejor versión en cada uno de los circuitos.

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¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Los Azules están pasando por un gran momento en el reality deportivo, ya que ligan varias victorias seguidas y han logrado mantener la Villa 360 de Exatlón México en su poder.

En la última disputa de la Villa 360, los atletas del equipo Azul lograron una remontada de cinco puntos, por lo que se quedaron las comodidades, lo cual es fundamental para poder tener un buen descanso de cara al resto de las competencias que vienen.

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Por ese motivo, los Rojos llegan con la obligación de ganar y poder poner fin a la mala racha de resultados que han tenido desde hace varios días.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones las podrás seguir por medio de la señal de Azteca Uno y en la plataforma de Disney +, la transmisión arranca en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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