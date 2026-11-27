La semana trece dentro de las playas de Exatlón México se encuentra cerca de llegar a su final, por lo que los atletas del equipo Rojo y Azul tienen que dejar todo en los circuitos para poder salvar a uno de sus elementos.

El equipo Rojo no ha tenido los mejores resultados en la semana, pero ya pusieron un freno a la racha de victorias de los Azules, primero se quedaron con la Medalla Grupal y recuperaron la Villa 360 de Exatlón México.

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¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México?

Los atletas del equipo Azul llegan con la ventaja, pues lograron imponerse en la primera Batalla por la Supervivencia de la semana, por lo que uno de los hombres Escarlata, ya está en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Por ese motivo, ahora los Rojos quieren evitar que dos de sus elementos vayan a estar en riesgo de salir, mientras que los Azules quieren seguir unidos una semana más dentro de Exatlón México.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca Uno y en la plataforma de Disney+, la transmisión arranca en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de la CDMX.

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